Ситуация накаляется: Трамп отправляет еще один авианосец на Ближний Восток

Представитель Пентагона сообщил, что авианосец USS George HW Bush вместе с кораблями сопровождения направился на Ближний Восток, где должен присоединиться к другим американским авианосным ударным группам для усиления военного присутствия в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.
Авианосец класса "Немиц" USS George HW Bush 31 марта покинул военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния.
По информации военных, переход в регион займет несколько недель, после чего судно присоединится к действующим авианосным группам США.
На данный момент авианосец USS Abraham Lincoln выполняет задачи в Аравийском море, а USS Gerald R. Ford находится на ремонте в порту Хорватии.
Помимо авианосцев, США увеличивают свое присутствие другими военными силами: недавно в акваторию у Ирана вошли десантные корабли вместе с 31-м экспедиционным подразделением морской пехоты.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о переброске элементов 82-го воздушно-десантного полка на Ближний Восток.
Кроме того, рассматривается возможность развертывания до 10 тысяч военнослужащих для усиления группировки и повышения готовности к возможным военным операциям в регионе.
Увеличение американского военного присутствия направлено на поддержку союзников и обеспечение безопасности в условиях нарастающей напряженности.
Авианосцы, десантные силы и переброска дополнительных войск демонстрируют готовность США оперативно реагировать на потенциальные угрозы и сохранять контроль над ключевыми морскими и воздушными маршрутами.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о готовности остановить войну против Ирана, отметив, что допускает такой вариант даже при условии, что Ормузский пролив в значительной степени останется закрытым.
Отметим, что Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о намерении с 1 апреля начать атаки на объекты американских технологических компаний, включая Google, Apple, Microsoft и Nvidia, расположенные на Ближнем Востоке.