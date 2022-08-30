Ситуація на ЗАЕС загрозлива. Зеленський сподівається на повернення станції під контроль України

"Ситуація на ЗАЕС і в Енергодарі, навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю і боєприпаси. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшуються ні на годину", - сказав він.

Зазначимо, що місія МАГАТЕ має незабаром відправитися на Запорізьку АЕС. Проте Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямків, з яких місія має прибути на станцію. Зеленський сподівається, що делегація зможе розпочати свою роботу.

Сьогодні президент також провів зустріч з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Сподіваюсь, що разом з міжнародними організаціями та усіма нашими партнерами ми зможемо повернути станцію під повний контроль України", - сказав він.

Зеленський вкотре наголосив на необхідності демілітаризації станції та виведення російських військ.

"Тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції усі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем. Росії це просто не потрібно", - додав президент.