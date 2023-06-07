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Ситуация на ЗАЭС контролируется. Жителей Запорожской области призвали сохранять спокойствие

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Запорожская область, Среда 07 июня 2023 21:12
Ситуация на ЗАЭС контролируется. Жителей Запорожской области призвали сохранять спокойствие Фото: в Запорожской ОВА дали инструкции для жителей области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая. Специалисты разработали перечень мероприятий для персонала ЗАЭС, чтобы они могли обеспечить безопасность станции.

Об этом рассказал руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Призываю жителей Запорожской области сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая, радиационный фон стабильный. Резервуары заполнены до нормального технического уровня", - сообщил глава ОВА.

Он пояснил, что специалисты разработали перечень мероприятий и соответствующие инструкции, как действовать персоналу ЗАЭС, чтобы гарантировать безопасность станции.

"Следите за информацией только на официальных ресурсах! Ожидаем деоккупации!", - подчеркнул Малашко.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что вчера российские оккупанты умышленно взорвали дамбу на Каховской ГЭС. В результате террористического акта была полностью разрушена гидроэлектростанция. Со вчерашнего утра в Херсонской области начали эвакуацию населения из опасных мест.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона.

Ситуация на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована.

Он также подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и нахождение российских террористических войск на станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.

Сегодня первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк заявил, что ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент. Поэтому горсовет посоветовал жителям Энергодара покинуть город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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