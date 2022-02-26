Ситуація по всій Україні під контролем, влада залишається на місцях

Ситуація повністю під контролем по всій території України. При цьому атаки Збройних сил Російської Федерації йдуть в усіх напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слово радника керівника голови ОП Михайла Подоляка.

"Головне, що хочу сказати, ситуація повністю під контролем по всій території України. Атаки Збройних сил Російської Федерації йдуть в усіх напрямках практичним по всіх великих містах України. Але, цього не було раніше, але є зараз - ніхто з керівництва областей, місцевих органів влади не покинули своїх місць. Вони працюють, попри роботу ДРГ і постійні зіткнення з військами агресора", - заявив він.

На третій день війни Росії проти України противник намагається прорватися до Києва. В районі станції метро "Берестейська" українські війська знищили російську колону.

Раніше повідомлялося, що українські військові відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану недалеко від станції метро "Берестейська".

Також стало відомо, що в Миколаєві українські засоби протиповітряної оборони відбили атаку російських військових, завадивши висадці десанту противника.