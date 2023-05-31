Ситуация летом будет напряженной. В "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключать свет

"Отключение потребителей, которые мы видели зимой, - это последний шаг по приоритетности, который мы, как оператор энергосистемы, можем предпринять, чтобы сбалансировать и сохранить энергосистему целостной", - сказал он.

Кудрицкий отметил, что есть другие инструменты, позволяющие избежать отключений потребителей. К примеру, Украина может импортировать электроэнергию из Европы. Страна также может также включать дополнительные генерирующие мощности, например те, которые используют природный газ.

Так, летом ТЭЦ используются мало, но дополнительную генерацию на газ могут включить, в случае необходимости.

"Поэтому я бы не говорил о каких-то неотвратимых отключениях или тем более блекаутах. Ситуация будет действительно напряженной в течение лета с точки зрения баланса в энергосистеме, но мы будем использовать все инструменты для того, чтобы никаких отключений потребителей в течение этого периода не допускать", - сказал он.

По его словам, "Укрэнерго" поставило своей целью избежать отключений из-за того, что в энергосистеме есть дефицит.

При этом отключения периодически могут происходить из-за повреждений в сетях. Речь идет о повреждении распределительной линии электропередач или более масштабной аварийной ситуации, которая произошла вчера, когда ряд городов Украины частично остались без света. Тогда случилось отключение нескольких магистральных линий электропередачи. Однако это не связано с балансом и дефицитом электроэнергии.

Почему летом может быть дефицит электроэнергии

В Украине может возникнуть дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтов. Так, многие объекты энергосистемы повреждены после российских атак, поэтому они нуждаются в ремонтах перед следующим отопительным сезоном.

Эксперты отмечали, что возвращение к отключениям света летом возможно. Это может касаться отдельно тех или иных регионов, но не исключается, что таких ограничений вообще не будет.

Масштабное отключение света

Вчера отключение света коснулось почти 2 млн абонентов в 12 областях Украины. Причиной отключений стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре.

Из-за аварийной ситуации произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.

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