Самое масштабное с февраля. Отключение света во вторник произошло не из-за обстрелов

Массовое временное отключение света в Украине, произошедшее 30 мая днем, затронуло почти 2 миллиона абонентов. Наибольшее одновременное обесточивание потребителей с февраля сейчас произошло не из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министерства энергетики Украины в Facebook .

Всего без света во вторник одновременно осталось почти 2 миллиона абонентов в 12 областях:

Винницкой области,

Днепропетровской области,

Донецкой области,

Запорожской области,

Киеве и Киевской области,

Кировоградской области,

Николаевской области,

Одесской области,

Полтавской области,

Харьковской области,

Хмельницкой области,

Черкасской области.

"Это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда благодаря усилиям энергетиков, в частности атомщиков, удалось добавить генерацию в систему и отменить графики отключений электроэнергии", - отмечают в Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что тогда графики пришлось ввести из-за масштабных российских обстрелов и повреждений энергетической инфраструктуры.

Сейчас причина отключений - не обстрелы

При этом 30 мая вражеских массированных обстрелов и попаданий в энергетическую инфраструктуру не было зафиксировано.

Как отмечается, сейчас причиной отключений стала рассинхронизация энергетической системы Украины из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии 30 мая около 13:00.

Как объясняют в министерстве, это привело к аварийным отключениям и временному обесточиванию абонентов.

"Генерация полностью покрывает потребности потребителей, отключения абонентов не планировались", - говорится в заявлении.

Массовые отключения света

Напомним, что во вторник, 30 мая, в Киеве, Харькове, Полтаве, Виннице и Сумах произошли внезапные массовые отключения электроэнергии.

Как объяснили позже в ДТЭК, причиной отключений стало срабатывание автоматики на энергетической инфраструктуре. В настоящее время электроснабжение восстанавливают.

Для установления причины массовых отключений и недопущения их повторения глава Минэнерго Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.

Добавим, что из-за этой аварийной ситуации со светом в Украине произошли временные отключения электроэнергии и в соседней Молдове.