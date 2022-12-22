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Ситуация тяжелая. В Киеве действуют аварийные отключения света

Фото: сегодня в Киеве действуют аварийные отключения света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве продолжают действовать аварийные отключения света. Их продолжительность невозможно регламентировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать" , - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, энергетики, ремонт бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему.

"Нужно время", - констатировал он.

Как сообщалось, украинские энергетики с начала войны возобновили электроснабжение на 78% высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи, поврежденных россиянами.

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