Ситуация тяжелая. В Киеве действуют аварийные отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать" , - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, энергетики, ремонт бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему.

"Нужно время", - констатировал он.