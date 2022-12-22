Ситуация тяжелая. В Киеве действуют аварийные отключения света

В Киеве продолжают действовать аварийные отключения света. Их продолжительность невозможно регламентировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
"Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать" , - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.
По его словам, энергетики, ремонт бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему.
"Нужно время", - констатировал он.
Как сообщалось, украинские энергетики с начала войны возобновили электроснабжение на 78% высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи, поврежденных россиянами.
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