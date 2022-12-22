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Ситуація важка. В Києві діють аварійні відключення світла

Фото: сьогодні у Києві діють аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві продовжують діяти аварійні вимкнення світла. Їхня тривалість неможливо регламентувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово аби відновити пошкоджену енергосистему.

"Потрібен час", - констатував він.

Як повідомлялось, українські енергетики з початку війни відновили електропостачання на 78% високовольтних підстанціях та 62% лініях електропередачі, пошкоджених росіянами.

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Київвідключеня світлаАвария