В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных подстанций и линий электропередачи
Украинские энергетики с начала войны возобновили электроснабжение на 78% высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи, поврежденных россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Укрэнерго" по случаю Дня энергетика.
"После тысяч ударов россиян ракетами и дронов наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, с начала полномасштабного вторжения частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанций и 62% линий электропередачи.
"Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах в любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.