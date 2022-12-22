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В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных подстанций и линий электропередачи

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Украина, Четверг 22 декабря 2022 08:44
В "Укрэнерго" назвали количество восстановленных подстанций и линий электропередачи Фото: энергосистема Украины снова и снова возобновляет работу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские энергетики с начала войны возобновили электроснабжение на 78% высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи, поврежденных россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Укрэнерго" по случаю Дня энергетика.

"После тысяч ударов россиян ракетами и дронов наша энергосистема снова и снова возобновляет работу, свет возвращается в дома украинцев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала полномасштабного вторжения частично возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанций и 62% линий электропередачи.

"Это тысячи элементов сложного оборудования и сотни километров проводов, которые нужно соединить в нужных местах в любых условиях, чтобы как можно быстрее восстановить питание", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

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