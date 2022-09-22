Ситуация на валютном рынке: предложение долларов сокращается

На межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжает превышать предложение. За прошлую неделю НБУ продал из резервов еще 511 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

Как отметил Данилишин, за прошедшую неделю чистые интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты составили 511 млн долларов, что на 7,5% больше, чем на прошлой неделе.

"Уменьшение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков определяло сохранение чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке, который покрывался Национальным банком Украины", - сообщил он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 12 по 16 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 17,50 млн долларов и продал 528,16 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 510,66 млн долларов.

С начала года НБУ уже продал 14 748,63 млн. долларов и 1 678,14 млн. евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.