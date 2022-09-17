ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив продаж доларів

Новость на русском →
Україна, Субота 17 вересня 2022 08:30
Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив продаж доларів Фото: НБУ збільшив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 12 по 16 вересня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 17,50 млн доларів і продав 528,16 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 510,66 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 474,97 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 114,21 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 17 862,84 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 14 748,63 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Ситуація на валютному ринку: НБУ збільшив продаж доларів

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Українські військові повністю звільнили Куп'янськ
Українські військові повністю звільнили Куп'янськ
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки