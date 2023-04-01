Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов на 40%

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 27 по 31 марта 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 343,18 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты на 30,7% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 495,45 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 61,30 млн долларов и продал 7 243,41 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 7 182,11 млн долларов.

Отметим, НБУ в феврале сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% по сравнению с январем до 2 431,0 млн долларов.

Национальный банк Украины планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке, введенные с началом войны в феврале 2022 года. Но для этого НБУ необходимо получить эффективные инструменты управления рисками.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.