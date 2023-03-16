Курс доллара с начала года упал на 5%: эксперты назвали причины укрепления гривны

Курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Курс на падение. Почему дешевеет доллар и как долго это может длиться ".

Как отметил в комментарии РБК-Украина член Совета НБУ Василий Фурман, ситуация развивается в позитивном ключе. "В наличном сегменте валютного рынка ситуация остается устойчивой. В частности, с начала года укрепление наличного курса гривны к доллару США уже приближается к 5%", - сказал он.

Он отметил, что укреплению гривны способствовал ряд факторов.

По его словам, прекратилось давление на рынок со стороны населения, которое получило больше доходов в конце прошлого года за счет активизации бюджетных выплат.

Уменьшился спрос на наличную валюту. Вместо покупки долларов украинцы чаще стали конвертировать гривневые вклады в долларовые для размещения на депозитах. По данным НБУ, остатки средств граждан на депозитах для покупки иностранной валюты с 1 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года еженедельно увеличивались в среднем на 43 млн долларов.

Сыграл роль в укреплении гривны и сезонный фактор. В конце зимы и в начале весны предложение доллара на рынке обычно увеличивается за счет аграриев, которым нужна гривна для закупки топлива и посевных материалов.

Кроме того, НБУ в 2023 году существенно повысил нормативы обязательного резервирования банками. Это привело к увеличению ставок по депозитам в гривне и, соответственно, повысило привлекательность гривневых сбережений.

Министерство финансов постепенно повышает ставки по гривневым ОВГЗ, и в настоящее время максимальная доходность этого инструмента составляет 19,75% годовых.

Также, отметил Фурман, позитивное влияние на рынок оказало успешное выполнение мониторинговой программы с МВФ и ожидание новой кредитной программы.

Золотовалютные резервы НБУ, которые на начало марта составляли 29 млрд долларов, пока позволяют удерживать курс. НБУ в феврале на эти цели потратил около 2,5 млрд долларов. "Но благодаря международной финансовой помощи (в январе и феврале Украина получила более 6 млрд долларов) мы сможем и дальше держать надежно финансовую оборону", - отметил Фурман.

В целом такие же причины укрепления гривны называют и эксперты. Руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрий Крохмаль тоже считает, что возможность приобретения валюты населением для размещения на депозитах положительно повлияла на баланс спроса и предложения наличных денег и позволила рынку сбалансироваться.

Довольно ощутимо повлияла на рынок и продажа валюты аграриями. "Такая положительная динамика повлияла и на девальвационные настроения в целом, добавив населению веры в гривну и избавив от срочных поисков наличной валюты "на всякий случай", - отметил он в комментарии изданию.

Кроме того, постепенно повышаются процентные ставки на размещение гривневых депозитов, что тоже работает в пользу гривны. "В таких условиях на следующей неделе можно ожидать продолжения плавного укрепления курса наличной гривны", - считает Крохмаль.