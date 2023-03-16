Курс доллара с начала года упал на 5%: эксперты назвали причины укрепления гривны
Курс доллара на наличном рынке резко снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля пришлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курс на падение. Почему дешевеет доллар и как долго это может длиться".
Как отметил в комментарии РБК-Украина член Совета НБУ Василий Фурман, ситуация развивается в позитивном ключе. "В наличном сегменте валютного рынка ситуация остается устойчивой. В частности, с начала года укрепление наличного курса гривны к доллару США уже приближается к 5%", - сказал он.
Он отметил, что укреплению гривны способствовал ряд факторов.
По его словам, прекратилось давление на рынок со стороны населения, которое получило больше доходов в конце прошлого года за счет активизации бюджетных выплат.
Уменьшился спрос на наличную валюту. Вместо покупки долларов украинцы чаще стали конвертировать гривневые вклады в долларовые для размещения на депозитах. По данным НБУ, остатки средств граждан на депозитах для покупки иностранной валюты с 1 ноября 2022 года по 6 марта 2023 года еженедельно увеличивались в среднем на 43 млн долларов.
Сыграл роль в укреплении гривны и сезонный фактор. В конце зимы и в начале весны предложение доллара на рынке обычно увеличивается за счет аграриев, которым нужна гривна для закупки топлива и посевных материалов.
Кроме того, НБУ в 2023 году существенно повысил нормативы обязательного резервирования банками. Это привело к увеличению ставок по депозитам в гривне и, соответственно, повысило привлекательность гривневых сбережений.
Министерство финансов постепенно повышает ставки по гривневым ОВГЗ, и в настоящее время максимальная доходность этого инструмента составляет 19,75% годовых.
Также, отметил Фурман, позитивное влияние на рынок оказало успешное выполнение мониторинговой программы с МВФ и ожидание новой кредитной программы.
Золотовалютные резервы НБУ, которые на начало марта составляли 29 млрд долларов, пока позволяют удерживать курс. НБУ в феврале на эти цели потратил около 2,5 млрд долларов. "Но благодаря международной финансовой помощи (в январе и феврале Украина получила более 6 млрд долларов) мы сможем и дальше держать надежно финансовую оборону", - отметил Фурман.
В целом такие же причины укрепления гривны называют и эксперты. Руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банк Авангард" Юрий Крохмаль тоже считает, что возможность приобретения валюты населением для размещения на депозитах положительно повлияла на баланс спроса и предложения наличных денег и позволила рынку сбалансироваться.
Довольно ощутимо повлияла на рынок и продажа валюты аграриями. "Такая положительная динамика повлияла и на девальвационные настроения в целом, добавив населению веры в гривну и избавив от срочных поисков наличной валюты "на всякий случай", - отметил он в комментарии изданию.
Кроме того, постепенно повышаются процентные ставки на размещение гривневых депозитов, что тоже работает в пользу гривны. "В таких условиях на следующей неделе можно ожидать продолжения плавного укрепления курса наличной гривны", - считает Крохмаль.
Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.
По состоянию на 16 марта средний курс покупки на наличном рынке составляет 38,9 гривен за доллар.
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