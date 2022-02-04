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НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 330 млн доларів

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 17:48
НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 330 млн доларів Фото: НБУ викупив у резерви 333 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 31 січня - 4 лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 333,7 млн доларів. При цьому вперше з початку року НБУ не продавав валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк відновив покупку валюти в умовах зміцнення гривні. За останній тиждень курс долара впав на 2,2% з 28,78 на 31 січня до 28,14 гривень за долар на 7 лютого.

НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 330 млн доларів

З початку року НБУ купив на міжбанку 353,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 157,5 млн доларів.

НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 330 млн доларів

Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.

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