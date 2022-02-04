НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку і поповнив резерви на 330 млн доларів
Національний банк України (НБУ) протягом тижня 31 січня - 4 лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 333,7 млн доларів. При цьому вперше з початку року НБУ не продавав валюту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, центробанк відновив покупку валюти в умовах зміцнення гривні. За останній тиждень курс долара впав на 2,2% з 28,78 на 31 січня до 28,14 гривень за долар на 7 лютого.
З початку року НБУ купив на міжбанку 353,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 157,5 млн доларів.
Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.