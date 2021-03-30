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Ситуація на валютному ринку: гривня дешевшає через дефіцит доларів

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 12:59
Ситуація на валютному ринку: гривня дешевшає через дефіцит доларів Фото: на ринку дефцит валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Скорочення надходжень іноземної валюти від нерезидентів обумовило збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку. Надлишковий попит клієнтів задовольнявся переважно збільшенням продажу іноземної валюти з валютної позиції банків.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, як зазначив Данилишин, банки компенсували дефіцит валюти за рахунок придбання готівкової та безготівкової іноземної валюти в населення, чиста пропозиція якої минулого тижня стрімко зросла (з початку березня - 135 млн доларів у готівковій формі та 47 млн доларів у безготівковій формі).

"Такі тенденції обумовили поступове знецінення курсу гривні до іноземних валют, яке за тиждень становило близько 1%. Враховуючи відсутність різких коливань обмінного курсу гривні НБУ минулого тижня не брав участі в операціях на валютному ринку", - додав голова Ради НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 22-26 березня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

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