Ситуація на валютному ринку: гривня дешевшає через дефіцит доларів

Скорочення надходжень іноземної валюти від нерезидентів обумовило збільшення дефіциту іноземної валюти на міжбанківському ринку. Надлишковий попит клієнтів задовольнявся переважно збільшенням продажу іноземної валюти з валютної позиції банків.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook .

Водночас, як зазначив Данилишин, банки компенсували дефіцит валюти за рахунок придбання готівкової та безготівкової іноземної валюти в населення, чиста пропозиція якої минулого тижня стрімко зросла (з початку березня - 135 млн доларів у готівковій формі та 47 млн доларів у безготівковій формі).

"Такі тенденції обумовили поступове знецінення курсу гривні до іноземних валют, яке за тиждень становило близько 1%. Враховуючи відсутність різких коливань обмінного курсу гривні НБУ минулого тижня не брав участі в операціях на валютному ринку", - додав голова Ради НБУ.