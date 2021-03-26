НБУ знову відмовився від інтервенцій на міжбанку, незважаючи на зростання курсу долара
Національний банк України (НБУ) протягом тижня 22-26 березня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на зростання курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня офіційний курс виріс на 1% до 27,71 гривень до 27,96 гривень за долар.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 270,5 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, у грудні Національний банк України (НБУ) затвердив оновлену Стратегію валютних інтервенцій. Документ визначає політику присутності НБУ на міжбанківському валютному ринку в умовах режиму інфляційного таргетування і збереження гнучкого курсоутворення.
Нагадаємо, Національний банк України протягом 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку на 4929,00 млн доларів і продав на 3891,00 млн доларів. За весь рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 1038,00 млн доларів.