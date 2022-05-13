Ситуація поліпшується. Кулеба назвав дві великі проблеми з поставками зброї Україні
Ситуація з постачання зброї останнім часом значно покращилася. Однак, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, залишається ще дві великі проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час зустрічі глав МЗС G7 в Німеччині.
"Ситуація з постачанням зброї значно покращилася, постачання гаубиць з США і деяких європейських країн дуже допомагають", - сказав глава МЗС.
При цьому Кулеба назвав дві великі проблеми в постачанні зброї Україні, які ще потрібно вирішити. За його словами, перша - це постачання реактивних систем залпового вогню MLRS. Міністр додав, що ведуться переговорами з представниками G7 про можливість виділення українським військових цих систем.
"Другий пробіл, який треба заповнити - авіація. Це стало гучною історією протягом останніх 2,5 місяця і питання залишається невирішеним. Але на відміну від питання з MLRS, я не бачу негайного розв'язання цієї проблеми", - уточнив Кулеба.
Нагадаємо, 11 травня Палата представників США схвалила новий пакет допомоги Україні, що передбачає підтримку на загальну суму близько 40 млрд доларів, включаючи постачання озброєнь.
Відзначити, розгляд нового пакету допомоги Україні загальмувався в Сенаті США через внесену сенатором Рендом Полом поправки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.