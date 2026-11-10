Ситуация в украинской металлургии самая тяжелая со времен Второй мировой войны, - AP
Усиление российских ударов по промышленным предприятиям, энергетике и экспортной инфраструктуре все сильнее сказывается на украинской экономике. Одним из самых больших ударов стала фактическая остановка выплавки стали и потери аграрной промышленности из-за блокирования портов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал информагентства Associated Press.
Остановка "Каметстали"
По данным агентства, ракетные атаки остановили работу ключевых металлургических предприятий, а последствия уже выходят за рамки самой отрасли.
В частности, "Каметсталь" в Каменском, которая в 2025 году обеспечивала более четверти украинского производства стали, остановилась после удара пятью баллистическими ракетами 5 сентября.
Предприятие производило сталь и чугун для внутреннего рынка, в том числе для строительства, а также поставляло полуфабрикаты на европейские предприятия "Метинвеста".
Остановка комбината уже повлияла на смежные отрасли - строительство, машиностроение, горнодобывающий сектор, энергетику и логистику. А генеральный директор "Каметстали" Александр Третьяков сообщил, что предприятия, зависящие от работы комбината, могут сокращать персонал или вообще прекращать деятельность.
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Отдельный удар получает "Укрзализныця", в значительной степени зависящая от перевозок металла, руды и других промышленных грузов, указывает АР.
По словам Третьякова, нынешняя ситуация в металлургии самая тяжелая со времен Второй мировой войны. Он напомнил, что раньше отрасль давала около 6% ВВП Украины.
"Давала. Сейчас – ноль", - уточняет он.
Европейские ограничения и логистика
Ситуацию затрудняют торговые ограничения ЕС. В "Метинвесте" предупреждают, что сокращение доступа украинской стали к европейскому рынку может осложнить будущее возобновление производства.
Параллельно российские атаки по черноморским портам и судоходству резко сократили экспортные возможности страны. Поэтому дорожает логистика и для промышленности, и для аграрного сектора.
По данным Lloyd's List Intelligence, в августе количество мер судов в украинские черноморские порты сократилось примерно на 90% в годовом измерении. Часть грузов переориентируется на Дунай и сухопутные маршруты, но они значительно дороже и имеют ограниченную пропускную способность. В результате потери отдельных отраслей начинают накладываться друг на друга.
Последствия экономики
Сокращение производства металла означает меньшее количество экспорта, налогов и грузов для железной дороги. Проблемы с портами одновременно усложняют продажу промышленной и аграрной продукции. Всё это уменьшает валютные поступления и доходы бюджета. На этом фоне НБУ прогнозирует ухудшение динамики ВВП.
В Верховной Раде также предупреждают об обострении бюджетной ситуации. Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа заявила, что Украина столкнулась с самым острым дефицитом средств с начала полномасштабного вторжения.
Из-за падения налоговых поступлений государству все труднее финансировать все запланированные расходы даже с учетом международной поддержки. При этом около 40% ВВП страна направляет на оборону, приоритетными остаются военные расходы, зарплаты бюджетникам, пенсии и социальная помощь.
Таким образом, российские удары уже создают Украине не только отдельные производственные потери. Остановка металлургии, проблемы с портами и более дорогая логистика формируют цепной эффект для ВВП, бюджета, экспорта и занятости.
Напомним, в октябрьском инфляционном отчете НБУ говорится, что российские обстрелы инфраструктуры и блокада морских портов во втором полугодии 2026 года снизят темпы роста реального ВВП Украины на 1,9 пункта. Потери внешнеторгового баланса составят 6,6 млрд долларов.