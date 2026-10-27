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Российские атаки парализовали металлургию: Al Jazeera показала разрушенную "Каметсталь"

14:57 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Российские атаки парализовали металлургию: Al Jazeera показала разрушенную "Каметсталь" Россия атаковала "Каметсталь" в Каменском баллистике (фото: metinvestholding.com)
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Производство стали в Украине почти полностью остановилось после серии атак на металлургические предприятия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на репортаж Al Jazeera с комбината "Каметсталь" в Каменском.

Атака на "Комместаль"

Журналисты побывали на предприятии, входящем в тройку крупнейших металлургических заводов на подконтрольной Украине территории. Сообщается, что все три крупных предприятия Метинвеста в последние недели были остановлены в результате российских ударов.

"Каметсталь" приостановила работу в сентябре после удара баллистической ракетой. В результате атаки погибли пятеро работников, а одна из доменных печей была разрушена.

"К нам пришла беда. Баллистическая ракета попала именно сюда, непосредственно в доменную печь", – рассказал генеральный директор комбината.

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По оценке издания, атака нанесла предприятию ущерб на миллионы долларов, а восстановление может занять месяцы или даже годы.

Работницы предприятия рассказали, что иногда спускаются к укрытиям два-три раза в день. Люди переживают одновременно за жизнь, рабочие места и будущее предприятия.

Металлургия оказывает влияние на всю экономику Украины

Al Jazeera подчеркивают: нынешняя ситуация имеет критическое значение для всей экономики Украины, ведь до полномасштабной войны на железо и сталь приходилось более 30% украинского экспорта.

После нескольких недель массированных российских атак производство стали в стране, по словам собеседника издания, сократилось почти до нуля.

Ранее мы сообщали, что экономика Украины отреагировала на остановку металлургических комбинатов и это повлекло за собой падение ВВП на 2,4% .

Кризис металлургии грозит не только падением производства стали, но и потерей рабочих мест, валютной выручки, налоговой выручки и промышленной базы, от которой зависит будущее восстановление страны.

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