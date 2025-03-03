Ситуация для Украины не безнадежна даже без поддержки США, - британский генерал

Ситуация для Украины в войне с Россией не будет безнадежной, даже если США прекратят предоставление помощи. У россиян есть нехватка техники.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Times Radio заявил бывший командующий войсками НАТО генерал сэр Ричард Ширрефф.

Ширрефф объяснил, что военный потенциал России продолжает истощаться. В частности, у страны-агрессора "очень, очень мало" военной техники, и для ведения войны она прибегает к использованию "гражданских фургонов, тележек для гольфа и даже ослов".

"А если еще принять во внимание российскую экономику, а в эфире Times Radio многие говорили, что российская экономика похожа на дырявый корабль и держится на плаву только за счет отчаянных мер", - отметил генерал.

В то же время он подчеркнул, что прекращение огня между Украиной и Россией наступит только тогда, когда Москву принудят пойти на такой шаг.

"Россия уже дала понять, что не собирается отступать ни от одной из своих целей», которые заключаются в "аннексии четырех украинских областей и постоянной нейтрализации остальной части страны", - напомнил Ширрефф.

По его мнению, Европа в контексте войны России против Украины "ни в коем случае не может рассчитывать на Америку как на союзника".