Ситуація для України не безнадійна навіть без підтримки США, - британський генерал

Ситуація для України у війні з Росією не буде безнадійною, навіть якщо США припинять надання допомоги. У росіян є нестача техніки.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Times Radio заявив колишній командувач військами НАТО генерал сер Річард Ширрефф.

Ширрефф пояснив, що військовий потенціал Росії продовжує виснажуватися. Зокрема, у країни-агресора "дуже, дуже мало" військової техніки, і для ведення війни вона вдається до використання "цивільних фургонів, візків для гольфу і навіть ослів".

"А якщо ще взяти до уваги російську економіку, а в ефірі Times Radio багато хто говорив, що російська економіка схожа на дірявий корабель і тримається на плаву тільки за рахунок відчайдушних заходів", - зазначив генерал.

Водночас він наголосив, що припинення вогню між Україною і Росією настане тільки тоді, коли Москву примусять піти на такий крок.

"Росія вже дала зрозуміти, що не збирається відступати від жодної зі своїх цілей", які полягають в "анексії чотирьох українських областей і постійній нейтралізації решти частини країни", - нагадав Ширрефф.

На його думку, Європа в контексті війни Росії проти України "в жодному разі не може розраховувати на Америку як на союзника".