Ситуація для України не безнадійна навіть без підтримки США, - британський генерал
Ситуація для України у війні з Росією не буде безнадійною, навіть якщо США припинять надання допомоги. У росіян є нестача техніки.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Times Radio заявив колишній командувач військами НАТО генерал сер Річард Ширрефф.
Ширрефф пояснив, що військовий потенціал Росії продовжує виснажуватися. Зокрема, у країни-агресора "дуже, дуже мало" військової техніки, і для ведення війни вона вдається до використання "цивільних фургонів, візків для гольфу і навіть ослів".
"А якщо ще взяти до уваги російську економіку, а в ефірі Times Radio багато хто говорив, що російська економіка схожа на дірявий корабель і тримається на плаву тільки за рахунок відчайдушних заходів", - зазначив генерал.
Водночас він наголосив, що припинення вогню між Україною і Росією настане тільки тоді, коли Москву примусять піти на такий крок.
"Росія вже дала зрозуміти, що не збирається відступати від жодної зі своїх цілей", які полягають в "анексії чотирьох українських областей і постійній нейтралізації решти частини країни", - нагадав Ширрефф.
На його думку, Європа в контексті війни Росії проти України "в жодному разі не може розраховувати на Америку як на союзника".
США можуть припинити допомогу
Нагадаємо, Україна продовжує отримувати військову допомогу від США. Такі поставки відбуваються в рамках рішень, які ухвалювала ще адміністрація Джо Байдена.
При цьому Дональд Трамп відмовляється передавати нову зброю Україні. Також він може повністю зупинити військову допомогу українським захисникам.
За даними The New York Times, президент США хоче обговорити зупинку допомоги Україні з низкою чиновників, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо і главою Пентагону Пітом Хегсетом.
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