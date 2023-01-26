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Оккупанты обстреляли Очеретино: двое погибших, один человек ранен (фото)

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Донбасс, Четверг 26 января 2023 15:12
Оккупанты обстреляли Очеретино: двое погибших, один человек ранен (фото) Фото: оккупанты обстреляли Очеретино Донецкой области 26 января (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Два человека убиты, по меньшей мере один получил ранения в результате обстрела России поселка Очеретино Донецкой области сегодня, 26 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома. Двух местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, спасти не удалось - они получили травмы, несовместимые с жизнью", - рассказал он.

По словам Кириленко, раненого мужчину удалось доставить в ближайшую больницу.

"Ему оказана медицинская помощь", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Из-за атак врага погиб гражданский, еще семь человек получили ранения.

Напомним, российские оккупанты 24 января обстреляли Константиновку. В результате атаки, предварительно, было известно о четырех получивших ранения людях, среди них оказались и есть дети.

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