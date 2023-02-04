Ситуация ужесточается, но стойкость ВСУ решает все: Зеленский об атаках РФ на Донбассе

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая и что ситуация ужесточается. Сейчас опять такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил, чтобы сломать нашу защиту", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях. По словам президента, как и каждый день из этих 346 дней, стойкость украинских воинов решает все.

"Наша стойкость, а не какие-то попытки и планы России, а решительность и храбрость наших бойцов, результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечить наши силы обороны, внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции нашей страны, прочность и единство нашего народа, всех, кто работает ради нашей победы и всех, кто поддерживает наших героев и государство. Сохранить все элементы нашей стойкости - гарантировать нашу победу", - добавил глава государства.