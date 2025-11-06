"Ситуация действительно очень сложная": начальник "Рубежа" о Покровском направлении

По его словам, за минувшие сутки на Покровском направлении произошло более 90 боестолкновений.

"Ситуация действительно очень сложная и с нашей стороны основная сложность в том, что задействовано большое количество различных подразделений. Как ВСУ и Национальной Гвардии, так и военной службы правопорядка. Очень много спецназовцев", - заявил Борисенко.

Он добавил также, что в связи с этим трудно синхронизировать действия всех бойцов из разных подразделений.

"И очень ответственно, и очень важно синхронизировать действие всех ответственных и всех подразделений для того, чтобы проводить и ударно-поисковые действия, и блокирование подразделений нашего противника, продвижение в пределах города Покровск и перерезать ему логистические действия и возможности. И охотиться за точками взлета его пилотов", - подытожил начальник "Рубежа.