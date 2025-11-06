RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

"Ситуация действительно очень сложная": начальник "Рубежа" о Покровском направлении

Фото: на Покровском направлении задействовано большое количество различных подразделений (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Ситуация на Покровском направлении сейчас действительно очень сложная, поскольку задействовано много различных подразделений, работу которых нужно синхронизировать.

Об этом заявил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ефир телемарафона.

По его словам, за минувшие сутки на Покровском направлении произошло более 90 боестолкновений.

"Ситуация действительно очень сложная и с нашей стороны основная сложность в том, что задействовано большое количество различных подразделений. Как ВСУ и Национальной Гвардии, так и военной службы правопорядка. Очень много спецназовцев", - заявил Борисенко.

Он добавил также, что в связи с этим трудно синхронизировать действия всех бойцов из разных подразделений.

"И очень ответственно, и очень важно синхронизировать действие всех ответственных и всех подразделений для того, чтобы проводить и ударно-поисковые действия, и блокирование подразделений нашего противника, продвижение в пределах города Покровск и перерезать ему логистические действия и возможности. И охотиться за точками взлета его пилотов", - подытожил начальник "Рубежа.

 

Как известно, сейчас идут тяжелые бои за Покровск. Накануне сообщалось, что украинские штурмовики зачистили от россиян важное здание.

Важно, что Генеральный штаб Украины 5 ноября опроверг "окружение Покровска", о чем заявляют российские пропагандисты. Украинские Силы обороны продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПокровскВойна в Украине