"Ситуация сложная, но не патовая": эксперт рассказал, что происходит в Покровске

Сейчас ситуация в Покровске достаточно сложная, но не патовая в плане обвала фронта. Россияне еще не дошли до города, но бьют артиллерией и дронами.

"Если мы говорим о Покровске, то кроме официальной статистики, отчетов знаем, что да, к Покровску враг не подошел и даже не окружил по флангам, но над городом летают вражеские беспилотники, к сожалению, и артиллерия бьет по городу", - сказал Тимочно.

По его словам, в городе уже достаточно плохо работает электроснабжение, канализация, водоотведение и тому подобное. То есть можно сказать, что Покровск уже, по сути, находится в фазе достаточно напряженного состояния, подготовке к обороне.

"Покровск еще, между прочим, интересен тем, что этот город достаточно был развит и, скажем, людей, которые там проживали, можно было считать состоятельными. И там, по сути, очень много частного сектора, в котором в свое время люди делали скважины под воду, автономки, отопление. То есть так выглядит, что даже войско, несмотря на то, что поставки приостановлены, но есть возможность обеспечивать насколько это возможно водоснабжением", - рассказал военный.

Он отметил, что ВСУ все равно будут защищать город, оборона построена. Враг будет пытаться скорее всего выйти на фланги. Но как только они это сделают, обязательно решат атаковать в лоб.

"Потому что есть один такой очень свойственный только российским генералам момент, что они всегда пытаются еще со Второй мировой войны, кто первый захватит, кто первый отчитается, что занял город. Я думаю, что там начнется конкуренция между командующими и направлениями, а там несколько групп войск на самом деле российских сконцентрировано", - добавил Тимочко.

Поэтому, по его словам, россияне скорее всего будут пробовать атаковать в лоб, для того, чтобы быстрее диктатору Владимиру Путину доложить "какую-то интересную, веселую информацию". И не обязательно даже, чтобы она соответствовала действительности.

Военный отметил, что не может оценивать состояние готовности фортификаций, но работы постоянно ведутся.

"Потому что есть фортификации, скажем, которые есть, так сказать, скрытого типа, о которых никто не знает, которые будут выполнять назначение командных центров, окопов, или там даже тех же арсеналов. Другой вопрос, что фортификации, как мы понимаем, там уровень окопов, земляных насыпей и так далее. Работы постоянно ведутся", - пояснил он.

Также, по мнению Тимочко, пока враг не закроет для себя вопрос Курахово, полноценно наступать на Покровск вряд ли сможет. Ведь Курахово для россиян достаточно болезненный фланг.

"Особенно если учесть, что там на Курахово есть дорога из Запорожья в Донецк. То есть большая логистическая дорога, где удобно подвозить усиление, боекомплект. Возможно и поэтому до сих пор вот по сути россияне и не смогли достичь полного результата, как они планировали на этом направлении", - добавил военный.

Он отметил, что пока оккупанты там не выравнивают для себя линию фронта, вряд ли они пойдут на Покровск. Ведь россияне не могут равноценно перебрасывать свои войска на этом направлении.

"То есть мы видим, что по моменту того, как они пытаются выровнять фланги, они часть войск будут перебрасывать на усиление Покровска. Поэтому здесь ситуация не является, скажем, "радужная". Здесь с другой стороны она не является патовая в плане обвала фронта. Она не настолько, скажем, критическая для военных. Да, она достаточно сложная, но мы должны понимать, по одному, гражданские воспринимают уход войск и совсем другой уход воспринимают сами военные", - отметил Тимочко.