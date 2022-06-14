RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація в Сєвєродонецьку вкрай загострена. Є влучання в "Азот" і "Стеклопласткик", - ОВА

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

Штурм Сєвєродонецька триває вже котру добу поспіль. Були нові обстріли підприємств "Азот" та "Стеклопластик".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Він наголосив, ворог артилерією руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту", - розповідає Гайдай.

Втім, за його словами, наступ росіян в районі Метьолкіного не вдався.

Також активні бойові дії минулої доби велися на напрямках Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка

Так, через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці - 11, у Лисичанську - сім, у Гірському - два, а поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

Гайдай додав, що на підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

Нагадаємо, нещодавно російські війська зруйнували всі мости, по яких можна було доїхати до Сєвєродонецька.

Раніше повідомлялося, що на території сєвєродонецького заводу "Азот", який контролюють українські війська, знаходяться близько 500 мирних жителів, в тому числі 40 дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СєвєродонецькДонбасЛуганская ОГА