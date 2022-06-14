Ситуація в Сєвєродонецьку вкрай загострена. Є влучання в "Азот" і "Стеклопласткик", - ОВА

Він наголосив, ворог артилерією руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєвєродонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту", - розповідає Гайдай.

Втім, за його словами, наступ росіян в районі Метьолкіного не вдався.

Також активні бойові дії минулої доби велися на напрямках Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка

Так, через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці - 11, у Лисичанську - сім, у Гірському - два, а поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

Гайдай додав, що на підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

Нагадаємо, нещодавно російські війська зруйнували всі мости, по яких можна було доїхати до Сєвєродонецька.

Раніше повідомлялося, що на території сєвєродонецького заводу "Азот", який контролюють українські війська, знаходяться близько 500 мирних жителів, в тому числі 40 дітей.

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