Ситуация в Северодонецке крайне обостренная. Есть попадание в "Азот " и "Стеклопластик", - ОВА

Он подчеркнул, враг артиллерией разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности.

"Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушен мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Ежедневно становится известно о погибших, до которых из-за плотности обстрелов трудно добраться. Много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента", - рассказывает Гайдай.

Впрочем, по его словам, наступление россиян в районе Метелкино не удалось.

Также активные боевые действия за минувшие сутки велись на направлениях Тошковка - Устиновка, Орехово - Золотое, Камышеваха - Врубовка, Васильевка - Белогоровка, Нырковое- Николаевка

Так, из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке - 11, в Лисичанске - семь, в Горном - два, а раненую женщину из Новодружеска госпитализировали в больницу другого региона.

Гайдай добавил, что на усиление врагу подошли еще две батальонных тактических группы. Россияне пытаются окружить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

Напомним, недавно российские войска разрушили все мосты, по которым можно было доехать до Северодонецка.

Ранее сообщалось, что на территории северодонецкого завода "Азот", который контролируют украинские войска, находятся около 500 мирных жителей, в том числе 40 детей.

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