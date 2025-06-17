Ситуация на рынке недвижимости ухудшилась для продавцов: НБУ назвал причины

"Здесь ситуация ухудшилась в последнее время. Не так живо растет количество заключенных сделок, как это было раньше. Медленно исчерпываются факторы восстановления, которые имели место в первый год после полномасштабного вторжения", - сказала она.

По ее словам, ипотека финансирует небольшую долю сделок, хотя продолжает действовать предложение доступной ипотеки от єОселі. "Но, к сожалению, этот толчок достаточно слабо влияет на общую ситуацию на рынке недвижимости", - добавила Дадашова.

"Несмотря на то, что показатели доступности жилья остаются в целом на исторически низких уровнях, - цена к аренде, цена к доходу достаточно умеренные по украинским сравнениям, - но это не побуждает к более активному приобретению жилья. Ведь рынок очень сдерживается военными рисками и также неопределенностью", - сказала она.

Дадашова также отметила, что риски функционирования самого рынка недвижимости, а также строительства также сдерживают его развитие.

Спрос на жилье

Как отмечается в обзоре НБУ, рост количества сделок по покупке жилья в последнее время замедлился. За IV квартал 2024 - I квартал 2025 года их было заключено лишь на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.



В конце 2024 года приостановилась работа некоторых государственных реестров в результате кибератаки, что временно затруднило заключение сделок. Однако возобновление работы реестров в начале этого года не привело к заметному росту активности на рынке, рассказали в НБУ.

По данным НБУ, во время полномасштабной войны быстрее росли объемы сделок по продаже жилья, которые не облагаются налогом. Речь идет о первой за год продаже жилья, которое было в собственности не менее трех лет. Такие сделки чаще заключают из-за смены места постоянного проживания, в частности миграции.

Почти две трети сделок заключаются вне областных центров, однако за год несколько возросла доля сделок в крупных городах.



Средняя площадь приобретаемой квартиры остается близкой к 48 кв. м, а дома - к 70 кв. м.

По-прежнему покупателей чаще интересует старшее жилье на вторичном рынке: в трех случаях из четырех покупают жилье, построенное более 15 лет назад. Жилье в новостройках покупают все реже, даже в крупных городах, где строительство оживленнее, сообщили в НБУ.

"Несмотря на в целом позитивные потребительские настроения и устойчивое наращивание доходов, восстановление спроса на рынке недвижимости крайне медленное. Военные риски и общая неопределенность в дальнейшем сдерживают от приобретения жилья. Эффект ситуативной подпитки рынка вследствие активной внутренней миграции ослабляется. Без улучшения ожиданий безопасности или доступных механизмов страхования от военных рисков для договоров ипотеки спрос вряд ли будет заметно расти", - говорится в отчете НБУ.