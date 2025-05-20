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Цены на жилье в Украине выросли на 10%. Как квартиры дорожают быстрее

Украина, Вторник 20 мая 2025 13:35
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Цены на жилье в Украине выросли на 10%. Как квартиры дорожают быстрее Фото: квартиры подорожали на 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на жилье в Украине продолжают постепенно расти. Но темпы повышения меньше, чем общая инфляция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 11,2%. В то же время годовая инфляция в марте достигла 14,3%.
Цены на жилье в Украине выросли на 10%. Как квартиры дорожают быстрее

На первичном рынке цены выросли на 14,8%, на вторичном - на 9,3%. Поскольку цены на первичном рынке отражают скорее желание продавцов, чем реальную ситуацию, общий рост цены был меньше.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 14,4%, на вторичном - на 9,0%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 15,1%, на вторичном - на 9,7%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 14,4%, на вторичном - на 9,4%.

Рынок недвижимости

Напомним, в 2024 году цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с 2023 годом выросли в среднем на 12,7%.

Рост цен на жилье был немного выше, чем официальный уровень инфляции (12,0%). В долларовом эквиваленте рост цен был близок к нулю, поскольку наличный курс доллара за год вырос на 11%.

В декабре в НБУ отметили, что рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается. Но риски безопасности не позволяют говорить о стремительном росте.

По данным отчета НБУ, аренда дорожала соразмерно со стоимостью жилья. Поэтому "цена к аренде" в Киеве осталась на уровне 10х. Это близко к долгосрочному среднему уровню и означает, что покупка жилья является хорошей альтернативой аренде.

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2025 года составляла 7 446 гривен. С начала года цены выросли на 3,1%.

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Государственная служба статистики Цены на жилье
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