Цены на жилье в Украине выросли на 10%. Как квартиры дорожают быстрее

Цены на жилье в Украине продолжают постепенно расти. Но темпы повышения меньше, чем общая инфляция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, цены на квартиры в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года выросли на 11,2%. В то же время годовая инфляция в марте достигла 14,3%.

На первичном рынке цены выросли на 14,8%, на вторичном - на 9,3%. Поскольку цены на первичном рынке отражают скорее желание продавцов, чем реальную ситуацию, общий рост цены был меньше. Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 14,4%, на вторичном - на 9,0%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 15,1%, на вторичном - на 9,7%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 14,4%, на вторичном - на 9,4%.