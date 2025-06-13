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Аренда квартир растет медленно: где самые высокие цены Украине

Украина, Пятница 13 июня 2025 13:50
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Аренда квартир растет медленно: где самые высокие цены Украине Фото: аренда дорожает медленно даже на Западе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Западные области Украины остаются самыми дорогими регионами. Аренда жилья в Украине подорожала с начала года меньше общей инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в мае 2025 года составила 7 504 гривен. С начала года цены выросли на 3,9%. При этом общая инфляция достигла 5,6%.

По данным статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 11 956 гривен, где цены выросли на 1,6%.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды выросла на 4,7% до 10 833 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 4,0% до 10 289 гривен.

В Киеве аренда подрожала на 1,5% до 9 777 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в Харьковской (3 942 гривны), Запорожской (3 684 гривны) и Херсонской (3 243 гривны) областях.

Аренда квартир растет медленно: где самые высокие цены Украине

Цены на жилье

По данным Госстата, цены на квартиры выросли на 11,2% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Напомним, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

За 2023 год средняя плата выросла на 15,9% до 6 605 гривен.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2024 года составила 7 203 гривны. За год аренда подорожала на 9,3% при общей инфляции в 12,0%.

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