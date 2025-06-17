Ситуація на ринку нерухомості погіршилася для продавців: НБУ назвав причини

"Тут ситуація погіршилася останнім часом. Не так жваво зростає кількість укладених угод, як це було раніше. Поволі вичерпуються фактори відновлення, які мали місце у перший рік після повномасштабного вторгнення", - сказала вона.

За її словами, іпотека фінансує невелику частку угод, хоча продовжує діяти пропозиція доступної іпотеки від єОселі. "Але, на жаль, цей поштовх досить слабко впливає на загальну ситуацію на ринку нерухомості", - додала Дадашова.

"Незважаючи на те, що показники доступності житла залишаються в цілому на історично низьких рівнях, - ціна до оренди, ціна до доходу досить помірні за українськими порівняннями, - але це не спонукає до активнішого придбання житла. Адже ринок дуже стримується воєнними ризиками і також невизначеністю", - сказала вона.

Дадашова також відзначила, що ризики функціонування самого ринку нерухомості, а також будівництва також стримують його розвиток.

Попит на житло

Як зазначається у звіті НБУ, зростання кількості угод із купівлі житла останнім часом сповільнилося. За IV квартал 2024 - I квартал 2025 року їх було укладено лише на 8% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.



Наприкінці 2024 року призупинилася робота деяких державних реєстрів внаслідок кібератаки, що тимчасово ускладнило укладання угод. Однак відновлення роботи реєстрів на початку цього року не призвело до помітного зростання активності на ринку, розповіли в НБУ.

За даними НБУ, під час повномасштабної війни швидше зростали обсяги угод з продажу житла, що не оподатковуються. Йдеться про перший за рік продаж житла, яке було у власності не менше трьох років. Такі угоди частіше укладають через зміну місця постійного проживання, зокрема міграцію.

Майже дві третини угод укладаються поза обласними центрами, проте за рік дещо зросла частка угод у великих містах.



Середня площа придбаної квартири залишається близькою до 48 кв. м, а будинку - до 70 кв. м.

Як і раніше, покупців частіше цікавить старше житло на вторинному ринку: у трьох випадках із чотирьох купують оселю, побудовану понад 15 років тому. Житло у новобудовах купують все рідше, навіть у великих містах, де будівництво жвавіше, повідомили в НБУ.

"Незважаючи на в цілому позитивні споживчі настрої та стійке нарощення доходів, відновлення попиту на ринку нерухомості вкрай повільне. Воєнні ризики та загальна невизначеність надалі стримують від придбання житла. Ефект ситуативного підживлення ринку внаслідок активної внутрішньої міграції послаблюється. Без поліпшення безпекових очікувань або доступних механізмів страхування від воєнних ризиків для договорів іпотеки попит навряд чи помітно зростатиме", - йдеться у звіті НБУ.