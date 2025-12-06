Ситуация на севере Сумщины стабильная, ВСУ наносят врагу значительные потери, - Сырский

Сырский посетил подразделения, выполняющие задачи на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Заслушал доклады командиров по оперативной обстановке в полосах ответственности.

"Противник пытается давить на позиции наших войск постоянными штурмовыми действиями. Несмотря на это, ситуация на севере Сумщины остается стабильной. Украинские воины уверенно удерживают занимаемые рубежи, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, снижают его боевой потенциал", - сообщил главком.

Он также выслушал проблемные вопросы вместе с предложениями, которые будут способствовать их решению и повышению эффективности нашей боевой работы.

Среди прочего, Сырский отдал необходимые указания по обеспечению подразделений вездеходными транспортными средствами и дополнительными средствами поражения для ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.

"По итогам совещаний уточнены боевые задачи, исходя из состава войск противника и характера его действий", - добавил главнокомандующий ВСУ.