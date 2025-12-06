ua en ru
ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

Суббота 06 декабря 2025 08:31
UA EN RU
ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 5 декабря, на фронте произошло 184 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара, сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлек 6602 дроны-камикадзе и совершил 4988 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 138 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по населенному пункту Коробчино Харьковской области.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийские системы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. Противник нанес два авиационных удара, в целом сбросил пять управляемых авиационных бомб, и совершил 198 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боестолкновений в районах Волчанска, Прилепки, Отрадного и в сторону Избицкого и Лимана.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Песчаное и в сторону Глушковки.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Заречное, Дерилово и Колодязи.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Дроновки, Серебрянки и в сторону Северска. Всего за прошедшие сутки произошло восемь боестолкновений.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки вблизи населенных пунктов Новомарково и Васюковка.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 27 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Яблоновка и Русин Яр.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Котляровка, Ялта и Дачное.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Егоровка, Привольное, Рыбное и Красногорское.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении зафиксировано семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Доброполье и Гуляйполе.
ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степногорск и в сторону Приморского.
ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили шесть вражеских атак.

ВСУ за сутки отбили более 180 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 179 790 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российских оккупационных войск составили 1180 человек.

Силы обороны Украины также обезвредили два танка, две боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 487 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 130 единиц автомобильной и единицу специальной техники противника.

