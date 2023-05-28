В ISW высказались о последствиях отступления "вагнеровцев" из Бахмута

Наемники российской ЧВК "Вагнера" выходят из Бахмута, и на их место, вероятно, оккупанты отправят боевиков "ДНРовцев", при этом регулярные части войск РФ отправляются на фланги города. Такая перегруппировка способна снизить возможности захватчиков на других направлениях в Донецкой области.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW .

Сокращение вражеских штурмов в районе Бахмута

Наемники российской ЧВК "Вагнера", похоже, отходят из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу, поскольку наступательные операции оккупантов в городе и вокруг него уменьшаются.

Как сообщили украинские военные, российские наступательные операции резко сократились до двух боестолкновений на Бахмутском направлении, а заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила это сокращение выходом захватчиков на месте и перегруппировкой сил в этом районе.

В Генштабе ВСУ 27 мая сообщили, что войска РФ провели безуспешные наступательные операции западнее Хромово (непосредственно западнее Бахмута) и в направлении Предтечино (15 км юго-западнее Бахмута).

Также Маляр заявила, что Силы обороны занимают доминирующие позиции к северу и югу от Бахмута и что ВСУ прекратили боевые действия 26 и 27 мая для выполнения других неуказанных задач. Она также заявила, что наши бойцы продолжают контролировать позиции на юго-западной окраине города Бахмут.

Известный российский блогер утверждал, что ВСУ не ведут активных действий по возврату позиций в самом Бахмуте, несмотря на возможное продолжение локальных контратак украинской стороны к северо-западу и юго-западу от города.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что "вагнеровцы" выводятся из Бахмута и "перегруппировываются еще в трех точках".

"Заявления Пригожина, вероятно, верны, учитывая снижение российских наступательных возможностей вокруг Бахмута и украинские заявления о ситуации в Бахмуте", - говорится в публикации.

Замена "вагнеровцев" на "ДНРовцев" в Бахмуте

Российское военное командование может перебрасывать "ДНРовцев" для разгрузки наемников ЧВК Вагнера" в городе Бахмут. В Минобороны Великобритании оценили, что "ДНРовцы", вероятно, вошли в город Бахмут 24 мая и начали операции по зачистке.

Ранее эксперты ISW зафиксировали подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНРовцев", действовавшие на Бахмутском направлении после боев в районе Авдеевки.

В настоящее время неясно, действуют ли подразделения этой бригады внутри города, но вожак группировки из ОРДО Денис Пушилин ранее поднял флаг "ДНРовцев" в Бахмуте, что, вероятно, указывает на то, что их боевики берут Бахмут под свой контроль, говорится в отчете.

Снижение темпов штурмовых действий возле Авдеевки

В ISW отмечают, что переброска российскими подразделениями "ДНРовцев" в Бахмут может снизить темпы российских наступательных операций на линии Авдеевка - Донецк.

Ранее аналитики оценивали, что российское военное командование в значительной степени направило различные элементы "ДНРовцев" на линию фронта Авдеевка - Донецк, где атаки оккупантов в последние дни уменьшились, что может быть связано с переброской боевиков в Бахмут.

В Генштабе ВСУ 27 мая сообщили, что войска РФ провели 13 боевых операций на востоке Украины, из которых семь ударов были нанесены в районе н. п. Марьинка (примерно в 19 км к западу от Донецка).

"Российские наступления в районе Авдеевки неуклонно снижаются, по крайней мере, с 8 апреля после того, как российское военное командование попыталось активизировать наступательные операции вблизи населенного пункта в середине марта, а переброска подразделений "ДНР" в Бахмут может еще больше замедлить действия России на линии Авдеевка - Донецк", - говорится в отчете.

Переброска войск РФ на фланги в районе Бахмута

Однако Москва, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными соединениями войск РФ. По оценке Минобороны Великобритании, в последние недели части 31-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, вероятно, были переброшены с линии Сватово - Кременная для усиления флангов Бахмута.

Перед этим украинские военные сообщали, что российские силы перебрасывают неуказанные подразделения ВДВ, мотострелков и спецназа на Бахмутское направление после успешных контратак ВСУ на Бахмутских флангах. В ISW также наблюдали "казачьи части", действовавшие в Соледаре, хотя эти части, вероятно, ранее действовали в этом районе.

Ключевые выводы

Бывший российский офицер и ярый националист Игорь Гиркин обвинил основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в планировании государственного переворота против нынешнего российского руководства.

Украинские официальные лица опровергли западные сообщения, в которых предполагалось, что китайский дипломат выразил заинтересованность в переговорах о прекращении огня в Украине на фоне вероятного возобновления российской информационной кампании вокруг переговоров.

Войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия северо-восточнее Купянска и южнее Кременной.

Российские войска продолжали вести безрезультатные наступательные действия на линии Авдеевка - Донецк.

Украинские силы продолжали наносить удары по тыловым узлам тылового обеспечения на юге Запорожской области.

Главное управление военной разведки Украины 26 мая предупредило, что российские силы готовятся к крупномасштабным провокациям с целью создания радиологической опасности на Запорожской атомной электростанции.

Минюст РФ зарегистрировало группу гражданского общества "Совет матерей жен" в качестве иностранного агента 26 мая, что, вероятно, поможет обуздать сопротивление текущим и будущим усилиям России по формированию сил.

Российские власти наращивают усилия, чтобы изобразить РФ "надежным опекуном" украинских детей.

Ситуация на Бахмутском направлении

Силы обороны Украины, как отметила замглавы Минобороны Анна Маляр, продолжают давить на врага на флангах направления, чтобы взять Бахмут в окружение. Тем временем оккупанты пытаются взимать дополнительные резервы, чтобы заменить "вагнеровцев" на армейские отряды.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ранее заявил, что его наемники покинут территорию города 1 июня, однако это не первое его подобное заявление.

Как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в материале РБК-Украина, наемники действительно могут выйти из города, однако не в полном составе, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".