Ситуация под Авдеевкой очень сложная: оккупанты наступают и днем, и ночью

Ситуация под Авдеевкой Донецкой области очень сложная. Активные наступательные действия оккупанты продолжают совершать круглосуточно - и днем, и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина.

"Основное направление, где россияне давят сейчас - линия населенных пунктов "Бердичи - Орловка", – говорит он.

Россияне давят на линии "Бердичи - Орловка" (deepstatemap.live)

Также, по данным Жорина, очень активны бои в районе Красногоровки.

"Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты. Относительно действий украинских сил - и наша Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, а осуществляют контратакующие меры", - добавляет он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. оккупанты давят на окрестные села. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино.

До этого, 25 февраля РБК-Украина писало, что Силы обороны отошли на западные окраины Ласточкино, под Авдеевкой. А российская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

При этом, 20 февраля Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино. Детальнее об этом и о том, как может развиваться ситуация к западу от Авдеевки, - в материале РБК-Украина.