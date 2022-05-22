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Ситуація напружена. Росіяни в Придністров'ї перевіряють місцеві збройні формування

Фото: Т. зв. Збройні сили "ПМР" (facebook.com/novostipmrcom)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України оцінив загрози з території невизнаного Придністров'я, де російські війська перебувають у підвищеному стані боєготовності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загалом обстановка на Бесарабському напрямку залишається напружено. Армія РФ не тільки тримає у боєготовності свій особовий склад, а й перевіряє місцеве військо.

"Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань", – ідеться в повідомленні.

Тим часом в Одеській ОВА заявили про відданий російським військовим наказ відновити аеродром у Тирасполі. Однак, технічних можливостей виконати його оперативна група військ РФ не має.

Нагадаємо, що Сполучені Штати заявили готовність надати зброю Молдові в разі надходження такого запиту.

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