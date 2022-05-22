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У Придністров'ї російські військові відновлюють аеродром та техніку в Тирасполі

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Україна, Неділя 22 травня 2022 17:59
У Придністров'ї російські військові відновлюють аеродром та техніку в Тирасполі Фото: Придністров'я (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У так званому Придністров'ї російські військові отримали завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Одеської ОДА Максима Марченка.

"Здається, що за багато років перебування в Придністров'ї, усе, що зробили російські війська - це пропили залишки військової техніки та апаратури. Тому виявилося, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами усі запасні частини були в наявності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Майя Санду заявляла, що ризику близького поширення військових дій на територію Молдови поки що немає.

Також ми писали, що у Придністров'ї проводиться підготовка до евакуації сімей офіцерів оперативної групи російських військ.

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