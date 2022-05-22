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США готові надати зброю Молдові за її запитом, - конгресмен

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Вашингтон, Неділя 22 травня 2022 15:07
США готові надати зброю Молдові за її запитом, - конгресмен Фото: США готові надати зброю Молдові за її запитом (dvidshub.net)
Автор: Марія Кучерявець

У Сполучених Штатах Америки заявили про готовність надати зброю Молдові. Наразі такі переговори ведуться, йтиметься лиш про ту допомогу, яку проситиме Кишинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Europa Liberă Moldova.

З відповідною заявою виступив голова комітету із закордонних справ Палати представників США Грегорі Мікс під час візиту делегації конгресменів США в столиці Молдови.

"У нас ведуться такі переговори з урядом Молдови, але допомога не повинна перевищувати вимоги молдавської сторони. Вважаю, що ми повинні зрозуміти, чи сходимося на думку щодо того, що має статися. Не хочу виходити за рамки того, що вимагає від нас керівництво Молдови", - сказав американський конгресмен.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Британії Ліз Трасс заявила, Лондон має намір озброїти Молдову за стандартами НАТО, аби та могла захистити себе у випадку російського вторгнення.

Раніше ж президент Молдови Майя Санду заявляла, що ризику близького поширення військових дій на територію Молдови поки що немає.

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