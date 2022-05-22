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Ситуация напряженная. Россияне в Приднестровье проверяют местные вооруженные формирования

Фото: Т. н. Вооруженные силы "ПМР" (facebook.com/novostipmrcom)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценил угрозы с территории непризнанного Приднестровья, где российские войска находятся в повышенном состоянии боеготовности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

В целом обстановка на Бессарабском направлении остается напряженной. Армия РФ не только держит в боеготовности свой личный состав, но и проверяет местное войско.

"Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. Основные усилия кафиры сосредотачивают на поддержании вооружения и военной техники в готовности к применению. Проведена проверка местных вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

Тем временем в Одесской ОВА заявили об отданном российским военным приказе восстановить аэродром в Тирасполе. Однако технических возможностей выполнить его оперативная группа войск РФ не имеет.

Напомним, что Соединенные Штаты заявили о готовности предоставить оружие Молдове в случае поступления такого запроса.

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Российская ФедерацияУкраинаМолдоваПриднестровьеВС РФГенштаб ВСУВойна России против Украины