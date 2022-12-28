Ситуация напряженная, но готовы на следующий год финансировать военную кампанию, - Марченко

Ситуация в государственных финансах стабильно напряжена, но правительство готово весь следующий год вести военную кампанию. Продолжение войны предусмотрено как возможный сценарий при планировании госбюджета.

"Она (ситуация, – ред.) стабильна, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске. Нужно быть постоянно заряженным, постоянно работать на поиск источников наполнения бюджета, не внутренних, а преимущественно внешних" , - сказал Марченко.

Министр отметил, что военная кампания может быть различной формы интенсивности.

"Но когда мы планировали бюджет на 2023 год, наиболее вероятным сценарием было продолжение войны. По сути сейчас задача сводится к поиску ресурсов", - добавил он.