Ситуация напряженная, но готовы на следующий год финансировать военную кампанию, - Марченко

Ситуация в государственных финансах стабильно напряжена, но правительство готово весь следующий год вести военную кампанию. Продолжение войны предусмотрено как возможный сценарий при планировании госбюджета.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.
"Она (ситуация, – ред.) стабильна, потому что у нас особых изменений сейчас нет. Но напряженная, потому что мы постоянно в поиске. Нужно быть постоянно заряженным, постоянно работать на поиск источников наполнения бюджета, не внутренних, а преимущественно внешних" , - сказал Марченко.
Министр отметил, что военная кампания может быть различной формы интенсивности.
"Но когда мы планировали бюджет на 2023 год, наиболее вероятным сценарием было продолжение войны. По сути сейчас задача сводится к поиску ресурсов", - добавил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в государственном бюджете Украины на 2023 год приоритетными будут расходы на армию и безопасность.
При этом расходы РФ за 9 месяцев полномасштабного вторжения и войны против Украины составили около 82 миллиарда долларов, что равняется примерно четверти ее годового бюджета.
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