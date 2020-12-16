В Азербайджан прибули турецькі військові для розмінування Карабаху

Фото: турецькі військові в Азербайджані (t.me/Azerbaijan_MOD)

В Азербайджан сьогодні, 16 грудня, прибула група турецьких військовослужбовців зі складу Збройних сил з виявлення та розмінування. Вони займуться розмінуванням звільнених азербайджанською армією територій Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану у своєму Telegram-каналі.

За даними оборонного відомства, сьогодні в Азербайджан прибули 136 турецьких військовослужбовців.

Як уточнили в азербайджанському міністерстві, це вже не перша група представників Збройних сил Туреччини, які прибули в країну.

Зазначимо, цієї осені в Нагірному Карабасі поновилися бойові дії між Вірменією та Азербайджаном. Азербайджан перейшов у наступ, щоб повернути окуповані Вірменією території. На початку листопада Єреван підписав спільну угоду з Азербайджаном і Росією про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина та Росія домовилися спільно контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі. Спільний центр по контролю за дотриманням режиму припинення вогню розмістять на території Азербайджану.

Крім того, у листопаді в Туреччині заявляли, що Міністерство оборони завершило підготовку військовослужбовців, яких відправлять в Азербайджан.