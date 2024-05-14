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Буданов дал оценку обострению обстановки на фронте

Украина, Вторник 14 мая 2024 10:23
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Буданов дал оценку обострению обстановки на фронте Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (rbc ua)
Автор: Ярослава Борзова

Россия проводит атаки на северо-востоке с целью растянуть резервы украинских сил и отвлечь их от участия в боевых действиях на других направлениях. Вместе с тем, украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение нескольких дней.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The New York Times.

"Ситуация на грани. Каждый час она приближается к критической", - цитирует издание Буданова.

По мнению главы ГУР, цель россиян на северо-востоке - посеять панику и растерянность в регионе.

"В настоящее время наша задача - стабилизировать линию фронта, а затем начать оттеснять их обратно через границу", - сказал он, добавив, что подтягивание украинских резервов позволило "частично сорвать их планы".

Обновлено.

Сегодня же в эфире телемарафона Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области не является катастрофической и призвал не паниковать.

"Идет активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех, это точно неправда. Но нужно помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заявил Буданов, отметив, что уже наметилась тенденция к стабилизации ситуации.

ГУР в Харьковской области

Напомним, что российские оккупанты пошли в активное наступление на северо-восточные регионы Харьковской области. Одними из тех, кто усиленно отражает атаки захватчиков, являются бойцы ГУР, которые выполняют на поле боя различные задачи по противодействию планам оккупантов.

Так, сегодня сообщалось, что разведчики в Харьковской области провели серию успешных ударов по оккупантам и их технике.

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