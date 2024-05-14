Буданов дал оценку обострению обстановки на фронте

Россия проводит атаки на северо-востоке с целью растянуть резервы украинских сил и отвлечь их от участия в боевых действиях на других направлениях. Вместе с тем, украинские силы смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение нескольких дней.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The New York Times .

"Ситуация на грани. Каждый час она приближается к критической", - цитирует издание Буданова.

По мнению главы ГУР, цель россиян на северо-востоке - посеять панику и растерянность в регионе.

"В настоящее время наша задача - стабилизировать линию фронта, а затем начать оттеснять их обратно через границу", - сказал он, добавив, что подтягивание украинских резервов позволило "частично сорвать их планы".

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Сегодня же в эфире телемарафона Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области не является катастрофической и призвал не паниковать.

"Идет активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Сказать, что они имеют значительный успех, это точно неправда. Но нужно помнить, что ситуация напряженная, очень быстро меняется", - заявил Буданов, отметив, что уже наметилась тенденция к стабилизации ситуации.