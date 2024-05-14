Украинские разведчики показали серию уничтожения окупантов и их техники в Харьковской области

Фото: ГУР провело серию успешных атак по войскам РФ в Харьковской области (GettyImages)

Разведчики в Харьковской области провели серию успешных ударов по оккупантам и их технике. Подходящим видео они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, в Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов fpv-дронов ГУР МО Украины.



"В частности, разведчики обнаружили и сожгли ряд единиц российской бронетехники, ЗРК "Стрела 10м", пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки "Муром-м"", - отмечают разведчики.