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Украинские разведчики показали серию уничтожения окупантов и их техники в Харьковской области

Харьковская область, Вторник 14 мая 2024 09:25
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Украинские разведчики показали серию уничтожения окупантов и их техники в Харьковской области Фото: ГУР провело серию успешных атак по войскам РФ в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Разведчики в Харьковской области провели серию успешных ударов по оккупантам и их технике. Подходящим видео они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, в Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов fpv-дронов ГУР МО Украины.

"В частности, разведчики обнаружили и сожгли ряд единиц российской бронетехники, ЗРК "Стрела 10м", пушку Д-30, вражеские средства связи и дорогостоящий комплекс ведения разведки "Муром-м"", - отмечают разведчики.

Уничтожение техники и живой силы войск РФ

Накануне мы сообщали, что украинские защитники в Харьковской области дроном нейтрализовали группу оккупантов, которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.

Также накануне стало известно об уничтожении украинскими защитниками российского комплекса РЭБ "Поле-21". Свою работу они показали в сети.

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