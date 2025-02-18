На фронте произошло более 100 боев: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

На фронте с начала суток 18 февраля произошло 109 боевых столкновений. Наиболее активно враг продолжает действовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении авиаудару подверглась Черкасская Лозовая.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили 13 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполовка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении состоялось два боестолкновения вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районе Васюковки и в направлении Александро-Шультино, одну из трех атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Крымского, Дилиевки, Торецка и Щербиновки, девять атак продолжаются, еще шесть штурмов захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики осуществили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надеждинка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Дачное, Шевченко и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак, восемь боестолкновений еще продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 13 штурмовых действий вражеских войск, еще два боестолкновения пока продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя. Шесть атак врага уже отбиты нашими защитниками, еще пять - продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары КАБами по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отражают одну атаку в районе Малых Щербаков. НАРами враг атаковал Пятихатки.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбивали шесть вражеских атак, четыре боестолкновения еще продолжаются до сих пор, также авиация захватчиков нанесла 14 ударов, сбросив при этом 17 КАБов.