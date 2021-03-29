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Ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися щонайменше до 15 квітня, - МОЗ

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 15:58
Ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися щонайменше до 15 квітня, - МОЗ Фото: в МОЗ озвучили прогноз щодо коронавірусу в Україні (РБК Україна)
Автор: Андрій Василюк

В Україні щонайменше до 15 квітня буде тривати загострення епідеміологічної ситуації. МОЗ очікує на зростання кількості хворих на коронавірус протягом найближчих двох тижнів.

Такий прогноз в ефірі каналу "Україні 24" озвучив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ми прогнозуємо зростання кількості хворих протягом двох тижнів щонайменше. Тобто до 15 квітня ми точно розуміємо, що у нас буде загострення ситуації", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за даними на кінець минулого тижня, в Україні у лікарнях проходили лікування від коронавірусу 43 585 осіб. Всього в країні введено 74 927 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Головний санлікар України зазначив, що 64 143 лікарняні ліжка забезпечені можливістю надання кисневої терапії.

Зазначимо, міністерство охорони здоров'я розширило "червону" зону карантину до 11 регіонів. З 29 березня в цій зоні опинилася Чернігівська область. Єдиним регіоном "жовтої" зони залишається Херсонська область.

Сьогодні послаблення карантину почалося в Івано-Франківській області.

В "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - заборонено приймати відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів тощо. Що стосується обмежень щодо транспорту, то повноваження передали місцевій владі.

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