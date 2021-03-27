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В українських лікарнях перебувають понад 43 тисяч пацієнтів з COVID-19

Новость на русском → Україна, Субота 27 березня 2021 13:33
В українських лікарнях перебувають понад 43 тисяч пацієнтів з COVID-19 Фото: в Україні розгорнуто майже 75 тисяч COVID-ліжок (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у лікарнях проходять лікування від коронавірусу 43 585 осіб. Всього в країні введено 74 927 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Він зазначив, що 64 143 лікарняні ліжка забезпечені можливістю надання кисневої терапії.

"Епідемічна ситуація з COVID-19 не дозволяє втрачати жодного дня... Динаміка випадків коронавірусної хвороби у світі знову показує тенденції до зростання", - заявив Ляшко.

Санлікар повідомив, що для порівняння, у Польщі, де останні два дні кількість виявлених випадків знаходиться на рівні 35 тисяч, для госпіталізації виділено 35 444 ліжок, з яких 26 511 зайняті.

Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили ще 17 424 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили у Львівській, Одеській та Київській областях. При цьому 4747 осіб були госпіталізовані через добу.

Також РБК-Україна писало, що станом на 27 березня в країні вже 13 з 24 регіонів потрапили в "червону" зону карантину. Раніше в МОЗ повідомляли, що в разі потрапляння більш ніж половина регіонів країни в "червону" зону можуть ввести локдаун по всій Україні.

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