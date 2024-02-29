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Ситуация на границе с Польшей: фермеры почти не выпускают грузовики из Украины

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры продолжают блокаду украинской границы. Они почти не пропускают грузовики, которые едут из Украины в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация остается неизменной. Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, усложняя движение именно для грузовых транспортных средств в обе стороны", - отметил он.

По состоянию на утро совокупно на всех шести направлениях в очереди находится примерно 2200 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

"И есть такие существенные снижения количества пересечений границы именно грузовиков, особенно это ощутимо по ПП "Шегини". За прошедшие сутки там границу пересекло 35 грузовиков, 24 из которых следовали в сторону Украины. Фактически пропускались по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств проследовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 грузовик в час", - добавил спикер.

По словам Демченко, также критически низкие показатели пересечения границы на направлении "Ягодин". За минувшие сутки в сторону Украины проехало около 70 грузовиков. Но польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые едут из Украины в сторону Польши. Как рассказал спикер ГПСУ, за последние дни показатели пересечения границы там нулевые.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они начали высыпать украинское зерно. В Польше обещают, что найдут виновных.

Ранее правительство Польши решило внести пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в перечень объектов критической инфраструктуры. Это, как отмечалось, позволит убрать преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

 

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