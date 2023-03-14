ВМС Индии заказывает совместные с РФ противокорабельные ракеты на 2,5 млрд долларов, - ANI

Военно-морские силы Индии собираются разместить заказы на приобретение более 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, которые являются улучшенным экспортным вариантом российских ракет "Оникс".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Asian News International ( ANI ).

Такие ракеты будут установлены на всех передовых индийских боевых кораблях.

"Предложение ВМС Индии о приобретении более 200 таких сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos находится на продвинутой стадии и, как ожидается, вскоре будет одобрено министерством обороны", - сообщили агентству высокопоставленные представители Минобороны Индии.

В Дели ожидают, что приобретение также поможет ВМС страны пополнить свой арсенал ракетами, которые размещены на военных кораблях, а также в составе мобильных береговых ракетных батарей вооруженных сил.

Противокорабельные ракеты BrahMos - совместного предприятия Индии и РФ BrahMos Aerospace Pvt Ltd - имеет большую дальность поражения, что составляет 400 км против 290 км.

Так, многие системы ракет в Индии прошли модернизацию и были адаптированы к местным условиям для увеличения участия отечественной промышленности и производителей. Впрочем, по данным издания Defense Ewpress, в самой ракете остается доля российских комплектующих, хотя Индия декларирует поэтапное увеличение доли локализации.

Совместное индийско-российское предприятие недавно провело испытательные пуски ракеты.

Добавим также, что ракетный комплекс также экспортируется на Филиппины.

Председатель предприятия BrahMos заявлял, что после первой экспортной сделки с Филиппинами на сумму 375 миллионов долларов его команда нацелилась на 5 миллиардов долларов к 2025 году.