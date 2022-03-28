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Ситуація у Київській області: зафіксовано 40 обстрілів житлових масивів та інфраструктури

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Київська область, Понеділок 28 березня 2022 13:15
Ситуація у Київській області: зафіксовано 40 обстрілів житлових масивів та інфраструктури Фото: у Київській області зафіксовано 40 обстрілів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області протягом минулої доби російські окупанти здійснили 40 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільше зруйновані Бучанський, Броварський та Вишгородський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олександра Павлюка.

Зазначається, що найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громади, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

Бучаський район.

  • Макарівська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.
  • Села Петрушки, Шпитьки, Святопетрівське - обстріли.
  • Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари.
  • Бородянська, Гостомельська, Дмитрівська громади - переміщення ворога.
  • Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався.
  • Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Броварський район

  • У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.
  • Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Вишгородський район

  • В Іванківській, Димерські та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа.
  • Славутич повністю ізольований.

Відносно спокійно наразі у Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районах.

Нагадаємо, вчора уламки ракети потрапили у приватний будинок в Дарницькому районі Києва.

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