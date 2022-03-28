Ситуація у Київській області: зафіксовано 40 обстрілів житлових масивів та інфраструктури
У Київській області протягом минулої доби російські окупанти здійснили 40 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури. Найбільше зруйновані Бучанський, Броварський та Вишгородський райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олександра Павлюка.
Зазначається, що найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча - Ірпінь - Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громади, північ Вишгородського району, території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.
Бучаський район.
- Макарівська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.
- Села Петрушки, Шпитьки, Святопетрівське - обстріли.
- Борщагівська та Вишнівська громади - ракетні удари.
- Бородянська, Гостомельська, Дмитрівська громади - переміщення ворога.
- Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався.
- Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
Броварський район
- У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.
- Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
Вишгородський район
- В Іванківській, Димерські та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа.
- Славутич повністю ізольований.
Відносно спокійно наразі у Білоцерківському, Фастівському та Обухівському районах.
Нагадаємо, вчора уламки ракети потрапили у приватний будинок в Дарницькому районі Києва.
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