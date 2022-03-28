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Ситуация в Киевской области: зафиксированы 40 обстрелов жилых массивов и инфраструктуры

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Киевская область, Понедельник 28 марта 2022 13:15
Ситуация в Киевской области: зафиксированы 40 обстрелов жилых массивов и инфраструктуры Фото: в Киевской области зафиксировано 40 обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 40 обстрелов жилых массивов и социальной инфраструктуры. Больше всего разрушены Бучанский, Броварской и Вышгородский районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.

Отмечается, что наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, Немешаево, Дмитриевская и Макаровская общины, север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калытянской, Великодымерской общин.

Бучаський район

  • Макаровская, Ирпенская, Гостомельская общины - обстрелы.
  • Села Петрушки, Шпитьки, Святопетровское - обстрелы.
  • Борщаговская и Вишневская общины - ракетные удары.
  • Бородянская, Гостомельская, Дмитровская общины - перемещение врага.
  • Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался.
  • Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.

Броварской район

  • В Барышевской, Калытянской, Великодымерской общинах - вражеская техника.
  • Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Вышгородский район

  • В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа.
  • Славутич полностью изолирован.

Относительно спокойно сейчас в Белоцерковском, Фастовском и Обуховском районах.

Напомним, вчера обломки ракеты попали в частный дом в Дарницком районе Киева.

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