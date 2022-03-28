Ситуация в Киевской области: зафиксированы 40 обстрелов жилых массивов и инфраструктуры
В Киевской области за прошедшие сутки российские оккупанты совершили 40 обстрелов жилых массивов и социальной инфраструктуры. Больше всего разрушены Бучанский, Броварской и Вышгородский районы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Александра Павлюка.
Отмечается, что наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, Буча - Ирпень - Гостомель, Немешаево, Дмитриевская и Макаровская общины, север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калытянской, Великодымерской общин.
Бучаський район
- Макаровская, Ирпенская, Гостомельская общины - обстрелы.
- Села Петрушки, Шпитьки, Святопетровское - обстрелы.
- Борщаговская и Вишневская общины - ракетные удары.
- Бородянская, Гостомельская, Дмитровская общины - перемещение врага.
- Бучанская и Немешаевская общины - враг окопался.
- Почти во всех общинах района разрушена инфраструктура.
Броварской район
- В Барышевской, Калытянской, Великодымерской общинах - вражеская техника.
- Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Вышгородский район
- В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах - гуманитарная катастрофа.
- Славутич полностью изолирован.
Относительно спокойно сейчас в Белоцерковском, Фастовском и Обуховском районах.
Напомним, вчера обломки ракеты попали в частный дом в Дарницком районе Киева.
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